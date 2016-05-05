На котируваннях букмекерських контор "Севілья" є явним фаворитом матчу з "Шахтарем"

Іспанська "Севілья" є фаворитом матчу у відповідь півфіналу Ліги Європи проти донецького "Шахтаря" на котируваннях букмекерських контор, повідомляє BetExplorer.

Спеціалізований сайт зібрав дані 26 провідних світових контор на котируваннях яких "Севілья" є фаворитом.

Ставки на перемогу господарів поля котируються від 1,63 до 1,7 до 1. У той же час, на нічию ставки приймаються в діапазоні від 3,85 до 4,3 до 1, а на перемогу гірників - від 4,75 до 5,63 до 1. Середні коефіцієнти становлять - 1.65 до 1 на перемогу "Севільї", 4.07 до 1, на нічию і 5.25 до 1, на перемогу "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" розпочнеться в четвер, 5 травня, о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) і для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися великої нічиєю (3:3, 4:4 і т. д.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.