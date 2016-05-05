Участь Срни в матчі з "Севільєю" як і раніше під питанням

Участь капітана донецького "Шахтаря" Даріо Срни у півфінальному матчі Ліги Європи проти Севільї як і раніше знаходиться під питанням. Про це повідомляє Sport Агепа, посилаючись на ТК "Футбол".

"Подивимося. У вівторок я відчував біль, тому подивимося вже в день гри. Проблеми почалися після першої гри з "Севільєю", — сказав Срна.

Хорватський захисник вчора разом з Олександром Гладким і Дентіньо приступив до тренувань в загальній групі "гірників", але візьме участь у грі лише якщо буде впевнений, що не посилить пошкодження.

"Зіграю, якщо буду впевнений, що нічого не трапиться, і не буде гірше. Якщо відчую, що буде гірше, тоді не буду ризикувати", - пояснив Срна.

"Що за травма? Пошкодження ікроніжки. Три міліметри розрив був. Вважаю, що це неважливо. Головне, щоб команда добре показала себе", — додав капітан "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, три гравця "Шахтаря" можуть пропустити матч Ліги Європи проти "Севільї".