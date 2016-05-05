Збірна Україна зберегла за собою 22-е місце у рейтингу ФІФА

Збірна України з футболу продовжує знаходиться на 22-му місці в рейтингу ФІФА, повідомляє офіційний сайт організації.

Команда Михайла Фоменка, як і інші провідні національні команди, не проводили матчі у квітні, а тому верхня частина таблиці залишилася без змін.

Провідна п'ятірка збірних виглядає так само, як і місяць тому - Аргентина, Бельгія, Чилі, Колумбія, Німеччина.

Найбільш значні зміни відбулися у другій сотні рейтингу. Найкращий прогрес продемонструвала збірна Лаосу, що піднялася на шість позицій вгору, до 176-го місця. Серйозніше за всіх впала команда Кувейту - зі 126-го до 140 місця.

Як повідомляв УНІАН, у березні збірна України завдяки перемогам над Кіпром та Уельсом піднялася відразу на п'ять позицій рейтингу ФІФА.