"Реал" обіграв "Манчестер Сіті" і вийшов у фінал Ліги чемпіонів

У Мадриді завершився матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Реал" приймав "Манчестер Сіті" і виграв з рахунком 1:0.

З урахуванням результату першої гри у Манчестері (0:0), у фінал вийшов "Реал".

Матч у Мадриді пройшов з перевагою іспанської команди, яка грала першим номером і постійно атакувала. Єдиний гол в цьому матчі господарі поля забили на 20-й хвилині. Карвахал віддав передачу у штрафний майданчик "городян" на хід Бейлу і валлієць з гострого кута влучно пробив у дальній верхній кут воріт "Сіті" під поперечину. При цьому м'яч по дорозі в ворота зачепив ногу Фернандо, на якого зарахували автогол.

У час, що залишився "Реал" продовжував тиснути на ворота суперника, в той час як "Сіті" обмежувався контратаками, але так і не зміг нічого витягти зі своїх моментів. Найбільш небезпечним виявився штрафний у виконанні де Брюйне з гострого кута, проте удар бельгійця виявився неточним. Також небезпечним був удар Агуерро з дальньої дистанції на 89-й хвилині, коли м'яч пролетів над поперечиною.

Таким чином, "Реал" виграв за сумою двох матчів з рахунком 1:0.

У фіналі "Реал" зіграє з іншим мадридським клубом "Атлетіко", який напередодні обіграв по сумі двох матчів німецьку "Баварію" з Мюнхена.

Реал (Іспанія) – Манчестер Сіті (Англія) - 1:0

Гол: Фернандо (20, у свої ворота)

Р: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Іско (Хамес, 67), Кроос, Модріч (Ковачіч, 88), Бейл, Хесе (Васкес, 56), Роналду;

МС: Харт, Санья, Отаменді, Компані (Мангалу, 10), Кліши, Фернандо, Фернандіньо, Туре (Стерлінг, 61), Навас (Іхеаначо, 69), Де Брайне, Агуеро;

Попередження: Васкес - Де Брюйне, Фернандо;

Перший матч - 0:0.