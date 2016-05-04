Європол: Російська мафія проникла у футбольні клуби

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У заяві Європолу, опублікованій 4 травня, говориться, що це угруповання, надаючи фінансову підтримку клубам, встановлювало контроль над ними, і згодом могло «відмивати» гроші через трансфери гравців.

Напередодні у Португалії провели обшуки у декількох футбольних клубах. Це відбулося у рамках розслідування справи щодо відмивання коштів і можливу причетність до цього російського криміналітету.

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Прокуратура Португалії 3 травня повідомила, що обшуки провели в офісах 22 клубів, у тому числі лісабонських "Бенфіці" і "Спортінг".

Джерело в поліції повідомило Reuters, що у центрі розслідування клуб Uniao de Leiria, власником якого є російський бізнесмен Олександр Толстиков.