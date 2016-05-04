Луческу напередодні матчу з "Севільєю": Чи будемо ризикувати і атакувати з перших хвилин? Подивимося

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи з "Севільєю", повідомляє UA-Football.

- Ми допустили багато помилок в минулій грі. Але зазвичай "Севілья" створює багато моментів, а у Львові цього не сталося.

Була помилка судді в ситуації з пенальті – ми багато разів переглянули повтори, нога Феррейри не торкалася ноги суперника. Згадували 2007 рік – тоді теж два пенальті в наші ворота призначили. Тому я попросив гравців, щоб були уважні – у суперника багато досвідчених футболістів, які вміють діяти в таких ситуаціях.

Чи ми будемо ризикувати і атакувати з перших хвилин? Подивимося. Все буде залежати від того, як буде діяти "Севілья". Її буде підганяти публіка – ми повинні це використовувати.

Тайсон у Львові зіграв на 50 відсотків. Якщо завтра зіграє на максимумі своїх можливостей, це може бути сюрпризом для суперника", – підсумував Луческу.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" розпочнеться в четвер, 5 травня, о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) і для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися великої нічиєю (3:3, 4:4 і т. д.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.