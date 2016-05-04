Тренер "Севільї" Емері: "Це найсильніший "Шахтар"

Наставник "Севільї" Унаї Емері особливо похвалив "Шахтар" на традиційній прес-конференції напередодні другого матчу між командами у півфіналі Ліги Європи, повідомляє Спортарена.

«Манера гри Шахтаря дуже важка і неприємна, — сказав Емері на слова про те, що гірники переграли його команду в першому матчі. — Ми обов'язково повинні додати у порівнянні з попереднім матчем, щоб добитися необхідного результату. Гравці самі це знають без нагадування».

«Ми ні в якому разі не дивимося на Шахтар зверхньо. При такому підході нас чекає просто катастрофа. Сили команд практично рівні. Шахтар обов'язково захоче зіграти в свою гру, але ми повинні постаратися запропонувати свій футбол».

«Шахтар має відмінну команду з сильним підбором виконавців. У них є всі шанси перемогти. Не слід забувати і тренера з величезним досвідом. Думаю, нинішній "Шахтар" сильніший, ніж коли-небудь. Але у нас є 90 хвилин довести, що ми краще».

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" розпочнеться в четвер, 5 травня, о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) і для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися нічиєї з великим рахунком (3:3, 4:4 і т. ін.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.