КДК ФФУ розгляне скандальні епізоди матчу "Шахтар" — "Динамо" у п'ятницю

Фінішна риса під скандальною бійкою в матчі Прем'єр-ліги "Шахтар" - "Динамо" буде підведена вже 6 травня на черговому засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, повідомляє Спортарена.

За даними видання, всі дисциплінарні рішення будуть прийматися або в найближчу п'ятницю, 6 травня, або, якщо виникне необхідність, 13 травня.

На даний момент у ФФУ очікують рапорту головного арбітра зустрічі Юрія Можаровського — цей документ має надійти до КДК в середу, 4 травня. Відштовхуючись від даних рапорту, а також аналізуючи відео інциденту, комітет винесе своє рішення по дискваліфікації футболістів Андрія Ярмоленка і Олександра Кучера, а також тренера Мірчі Луческу. У будь-якому разі, всі троє автоматично пропускають наступний тур чемпіонату, проте покарання КДК може стосуватися дискваліфікаці] на два і більше поєдинків.

Висока ймовірність того, що для більш якісного вивчення питання КДК запросить додаткові рапорти арбітра з більш детальними описами всіх дій вилучених гравців і тренера. Саме в цьому випадку розгляд справи може затягнутися на один тиждень.

Також один матч пропустить і Тарас Степаненко, так як він не отримав пряму червону картку, а дві жовтих. Але додатково карати Степаненко КДК не збирається.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко вирішив демонстративно відсвяткувати третій м'яч "гірників" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболістам київського клубу така поведінка гравця "Шахтаря" не сподобалося, і вони затіяли бійку. Більше за всіх у бійці відзначився Андрій Ярмоленко, який вдарив опонента ззаду але ногам.