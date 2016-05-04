Фоменко: "На Євро-2016 бачу і Ярмоленко, Степаненко в заявці збірної України"

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко під час Євро-2016 розраховує як на форварда "Динамо" Андрія Ярмоленка, так і на півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Залишити Ярмоленко і Степаненко за межами збірної? Ні. Якщо всі будуть живі-здорові, і Андрія, і Тараса я бачу в списку 23 осіб для участі в Євро-2016", - сказав наставник українців.

Він також висловив сподівання, що протягом трьох тижнів до початку зборів національної команди ступінь конфлікту між футболістами стане менше.

"Мені зараз всі задають один і той же питання: "Що ви збираєтеся робити?". А мені хочеться відповісти на нього своїм питанням: "А що ви запропонуєте? Який бачите вихід?"

Безумовно, партнери по збірній, я вже не кажу про товаришів, так поводитися не повинні. Але раз це сталося, будемо шукати якісь шляхи і методи до примирення. Але вони і самі все розуміють, і не думаю, що перенесуть свій конфлікт у збірну. До 22 травня, коли зберемося разом, ще три тижні. Сподіваюся, це той випадок, коли час лікує", - сказав Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" (3:0) Тарас Степаненко вирішив демонстративно відсвяткувати третій м'яч "гірників" перед сектором ультрас "Динамо".

Футболістам київського клубу така поведінка гравця "Шахтаря" не сподобалася, і вони затіяли бійку. Більше за всіх у бійці відзначився Андрій Ярмоленко, який вдарив опонента ззаду по ногах.

Відразу після гри Степаненко заявив, що його дружба з Ярмоленко закінчена.