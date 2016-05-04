"Могильник" збірної України на ЧС-2006 оголосив про закінчення кар'єри

Форвард італійської "Верони" Лука Тоні оголосив про те, що матч 37-го туру Серії А проти "Ювентуса" стане останнім у його професійній кар'єрі. Про це повідомляє офіційний сайт "Верони".

"Після довгих роздумів і багатьох років у футболі я хочу заявити, що гра проти "Ювентуса" стане моїм останнім матчем в якості професійного футболіста", - заявив Тоні на прес-конференції, присвяченій закінченню його кар'єри.

38-річний нападник дебютував в Серії А лише у віці 23 років, коли став гравцем "Віченци". Після цього він виступав за "Брешію", "Палермо", "Фіорентину", "Баварію", "Рому", "Дженоа", "Ювентус" і "Верону".

Тоні двічі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Італії і ще один раз - німецької Бундесліги. У 2008-му році він завоював з мюнхенською "Баварією" своє єдине чемпіонство у футбольній кар'єрі.

Найуспішнішим для Тоні став 2006 рік, коли він у якості основного нападника збірної Італії виграв чемпіонат світу в Німеччині. На тому турнірі він забив два м'ячі - обидва у чвертьфінальному матчі зі збірною України, який Італія виграла з рахунком 3:0.

У нинішньому сезоні "Верона" зайняла останнє місце в чемпіонаті Італії і наступний чемпіонат почне в Серії В. Лука Тоні провів за команду 22 матчі, забивши п'ять м'ячів.