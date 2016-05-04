Після вильоту з Ліги чемпіонів Гвардіола резюмував свою роботу у мюнхенській "Баварії"

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Хосеп Гвардіола після вильоту з Ліги чемпіонів від мадридського "Атлетико" заявив, що його команда продемонструвала свій максимум у протистоянні з іспанцями. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Мої вітання "Атлетіко". Це був хороший матч. Впевнений, що у всій Європі насолодилися цією грою. Ми зробили все, що могли. Пишаюся своїми підопічними. На цю команду очікує блискуче майбутнє", - заявив іспанський фахівець.

Він додав, що протягом трьох років у Мюнхені віддавав "Баварії" всі свої сили.

"Моєю метою була перемога в Лізі чемпіонів з "Баварією", і ми грали настільки добре, наскільки могли. Я дуже задоволений часом, проведеним тут. Я отримав величезне задоволення. Титули - це просто статистика. Але я можу запевнити вас, що віддав всього себе цій команді. Я важко працював, щоб адаптуватися в Бундеслізі і зробити своїх гравців краще. Я ні про що не шкодую", - підкреслив Гвардіола.

Нагадаємо, Хосеп Гвардіола керує "Баварією" з 2014 року. За цей час він тричі виводив команду до півфіналу Ліги чемпіонів, але незмінно залишав турнір на цій стадії.

Наступного сезону головним тренером "Баварії" стане італієць Карло Анчелотті, а Гвардіола працюватиме з англійським "Манчестер Сіті".

Як повідомляв УНІАН, вчора в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів "Баварія" перемогла "Атлетіко" за рахунком 2:1, але за сумою двох матчів вилетіла з розіграшу турніру.