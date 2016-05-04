Ярмоленко потрапив до сфери інтересів англійського "Лестера" - ЗМІ

Придбання нападника київського "Динамо" Андрія Ярмоленка є метою "Лестера" під час майбутнього літнього міжсезоння. Про це повідомляє calciomercatoweb.it.

На думку видання, Ярмоленко буде щасливий перейти в команду, яка минулого понеділка достроково стала переможцем англійської Прем'єр-ліги. Ймовірна вартість футболіста, контракт якого з "Динамо" закінчується в 2020 році, оцінюється в 25 мільйонів євро.

Зазначається, що в наступному сезоні наставник "Лестера" Клаудіо Раньєрі бажає сформувати атакуючий трикутник, до якого увійдуть Ріяд Марез, Джеймі Варді і Андрій Ярмоленко.

Як повідомляв УНІАН, у попередній понеділок "Лестер Сіті" вперше у своїй історії став чемпіоном англійської Прем'єр-ліги. Після завоювання титулу Клаудіо Раньєрі заявив, що завдання команди в наступному сезоні - посісти місце в першій десятці турнірної таблиці чемпіонату.