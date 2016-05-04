Хавбек "Севільї" Вітоло: Ми готові зупинити атаки "Шахтаря"

Півзахисник "Севільї" Вітоло поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи проти "Шахтаря", повідомляє UA-Football з посиланням на офіційний сайт "Севільї".

"Севілья з перших хвилин повинна йти вперед. У Шахтаря є хороші гравці, такі як Тайсон і Марлос, але ми готові зупинити їх атаки. Я повністю відновився від пошкодження, завдяки лікарям і фізіотерапевтам. Вважаю, що добре готовий фізично до поєдинку з "Шахтарем", - зазначив Вітоло.

Як повідомляв УНІАН, матч 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" розпочнеться в четвер, 5 травня, о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) й для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися великої нічиєю (3:3, 4:4 і т. д.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.