Захисник "Шахтаря" Кривцов: "Будемо розбирати гру Севільї і планувати тактику"

Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов розповів про те, як проходить підготовка до матчу з "Севільєю" у півфіналі Ліги Європи УЄФА в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Вихідних не було, бо три дні до гри. Ті, хто грав з "Динамо", проходять відновлювальні заняття, ті, хто не брав участь у матчі, проводять повноцінне тренування.

У вівторок через перельот теоретичне заняття не відбулося, в середу вже будемо розбирати гру "Севільї" з "Еспаньолом" в чемпіонаті Іспанії і планувати тактику на майбутню гру", - сказав футболіст.

Як повідомляв УНІАН, матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи "Севілья" - "Шахтар" відбудеться завтра, 5 травня. Початок зустрічі о 22.05 за київським часом. Гра у Львові завершилася внічию (2:2) і для того, щоб виходити у фінал гірникам необхідно перемагати, або добиватися великої нічиєю (3:3, 4:4 і т. д.). У разі повторення результату гри у Львові, буде призначено додатковий час і, за необхідності, серія пенальті.