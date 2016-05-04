Маркевич про сварку Ярмоленка і Степаненка: Соромно було на все це дивитися

Наставник дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич, який особисто був присутнім на недільному матчі УПЛ "Шахтар" - "Динамо", прокоментував скандальну бійку за участю гравців збірної України Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка, повідомляє "Сьогодні".

"Соромно було на все це дивитися. Не тільки в Україні це бачили, але і в Європі. Адже ці футболісти хочуть там виступати. Як тепер Степаненко з Ярмоленко грати в збірній? Як-як... (підвищує голос Маркевич). Треба примиритися, причому не просто так, формально, а по-справжньому. Тому що за ними стоїть ціла країна. Від того, як вони зіграють на Євро, буде залежати настрій наших людей і взагалі - імідж України. Потрібно вибачитися за всіх, потиснути один одному руки... А свій гонор нехай засунуть самі знаєте куди.... Не викликати Ярмоленко в збірну? У нас не так багато класних футболістів, щоб ними розкидатися. Упевнений, вони помиряться", - підсумував Маркевич.

Як повідомляв УНІАН, у неділю у Львові донецький "Шахтар" обіграв в матчі чемпіонату України київське "Динамо" з рахунком 3:0. Гра запам'яталася, в тому числі, бійкою футболістів обох команд.