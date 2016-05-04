Маркевич про сварку Ярмоленка і Степаненка: Соромно було на все це дивитися
Головний тренер «Дніпра» Мирон Маркевич висловився про сварку футболістів збірної України.
Наставник дніпропетровського "Дніпра" Мирон Маркевич, який особисто був присутнім на недільному матчі УПЛ "Шахтар" - "Динамо", прокоментував скандальну бійку за участю гравців збірної України Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка, повідомляє "Сьогодні".
"Соромно було на все це дивитися. Не тільки в Україні це бачили, але і в Європі. Адже ці футболісти хочуть там виступати. Як тепер Степаненко з Ярмоленко грати в збірній? Як-як... (підвищує голос Маркевич). Треба примиритися, причому не просто так, формально, а по-справжньому. Тому що за ними стоїть ціла країна. Від того, як вони зіграють на Євро, буде залежати настрій наших людей і взагалі - імідж України. Потрібно вибачитися за всіх, потиснути один одному руки... А свій гонор нехай засунуть самі знаєте куди.... Не викликати Ярмоленко в збірну? У нас не так багато класних футболістів, щоб ними розкидатися. Упевнений, вони помиряться", - підсумував Маркевич.
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Як повідомляв УНІАН, у неділю у Львові донецький "Шахтар" обіграв в матчі чемпіонату України київське "Динамо" з рахунком 3:0. Гра запам'яталася, в тому числі, бійкою футболістів обох команд.