Сімеоне: "Баварія" - найсильніший суперник, з яким мені доводилося зустрічатися"

Мюнхенська "Баварія" була найсильнішим суперником, з яким мадридському "Атлетіко" доводилося зустрічатися в останні роки. Таку думку висловив головний тренер іспанської команди Дієго Сімеоне після того, як його підопічні вийшли до фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Сьогодні ми грали проти найсильнішого суперника, з яким мені доводилося зустрічатися за всю кар'єру. Особливо це стосується першого тайму. Я в прямому сенсі закохався в те, що бачив на полі, адже й моя команда грала чудово. Ми впоралися з тиском і забили, нехай навіть зробити це було дуже важко. Ми зробили неймовірне. Обіграли вже два з трьох провідних клубів Європи", - заявив Сімеоне, чия команда вибила у чвертьфіналі турніру "Барселону", а у півфіналі "Баварію".

Аргентинський фахівець додав, що пишається своїми виконавцями, а успіх "Атлетіко" продиктований тим, що команда постійно розвиваються.

"Я пишаюся своїми гравцями і тим, як вони працювали на полі. Наш сьогоднішній суперник був неймовірно сильний. Ми ж намагалися використовувати свої сильні сторони і той футбол, який ми вміємо показувати і який нам дозволяли показувати з наявним у нас підбором гравців. Тепер у нас є шанс виграти фінал, до якого ми підготуємося якомога краще. А там подивимось, наскільки буде можлива перемога.

Ми не випадково так добре виступаємо - ми розвиваємося як команда. У нас багато молодих гравців, це заслуга клубу. Футболісти звикають до стилю команди. Ми любимо нашу манеру гри. Тепер ми в фіналі і хочемо виграти його теж", - заявив Сімеоне.

Нагадаємо, Дієго Сімеоне очолює мадридський "Атлетіко" з 2011 року. За цей час команда встигла по одному разу виграти чемпіонат Іспанії, кубок Іспанії, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА, а також зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Атлетіко" програв у повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів мюнхенській "Баварії", але за сумою двох зустрічей вийшов до фіналу турніру.