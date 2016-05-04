Футболіст "Дніпра" звернувся до капітана "Шахтаря": "Не можна так поводитися в країні, де люди намагаються повернути вам місто і арену"

Нападник дніпропетровського "Дніпра" і збірної України Роман Зозуля назвав "низьким" вчинок капітана "Шахтаря" Даріо Срни, який після перемоги над "Динамо" у літаку співав гімн київського клубу в нецензурній версії. Про це Зозуля написав на своїй сторінці в Facebook.

"Даріо, не можна себе так поводити в країні, де люди намагаються повернути вам рідне місто і рідну арену", - вважає Зозуля.

Він також додав, що "Шахтарю" не варто демонстративно святкувати гол перед ультрас "Динамо", адже це є проявом неповаги до вболівальників.

"Всі ми знаємо, що за час війни в нашій країні, всі футбольні ультрас домовилися про перемир'я. Ми, ФК "Дніпро",після матчу з "Металістом", і з "Шахтарем", підходили до фанатів суперника і дякували їм за підтримку! Ми цінуємо і знаємо, що серед фанатів дуже багато хлопців, які захищають нашу країну! І не дозволяємо собі насміхатися або хвалитися перед ними.

Київ прийняв ФК "Шахтар" у себе, Львів дав їм стадіон. Скрізь фанати підтримують цю команду, і ні в якому разі не можна проявляти неповагу!", - написав Зозуля.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" програло матч чемпіонату України донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3. Гра запам'яталася, насамперед, бійкою футболістів обох команд.

Мимовільним ініціатором бійки став півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Після того, як "гірники" забили у ворота киян третій м'яч, футболіст побіг відзначати цю подію до трибуни з фанами "Динамо". Гравцям столичної команди це не сподобалося - так виникла бійка на футбольному полі.

Пізніше ультрас "Динамо" у своєму зверненні наголосили, що нахабність Степаненка прощати не збираються.

В свою чергу, Степаненко став отримувати в соціальних мережах загрози, а "Шахтар" надав йому охоронців.