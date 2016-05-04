"Ми сильніше київського "Динамо" у три рази" - гендиректор "Шахтаря"
Сергій Палкін пояснив, чому його команда два роки поспіль поступається чемпіонство киянам.
Донецький "Шахтар" другий рік поспіль не може стати чемпіоном України, оскільки проводить всі матчі сезону на виїзді. Про це в інтерв'ю Football.ua заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
"Тут все очевидно. Два роки команда грає на виїзді, без свого стадіону і рідних вболівальників. Будь-який футбольний експерт підтвердить, яке значення має фактор своїх трибун, який вони чинять тиск на суперника, як женуть свою команду вперед! Сьогодні "Шахтар" всього цього позбавлений — і найменша невдача може коштувати чемпіонства. Плюс футболісти постійно в дорозі, буквально живуть в літаках. Це дуже важко.
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Якщо теоретично уявити, що Динамо виявилося в нашій ситуації, не сумніваюся: "Шахтар" став би чемпіоном ще в першому колі! Але найголовніше: як би не було складно, ні наш президент, ні тренерський штаб, ні футболісти, ні співробітники не опускають руки. "Шахтар" буде боротися до кінця!", - сказав Палкін.
При цьому гендиректор "гірників" нагадав, що в нинішньому сезоні "Шахтар" виграв в усіх трьох матчах з "Динамо" - два рази в чемпіонаті і один раз в Суперкубку України.
"А що стосується чемпіонства, скажу так: за підсумками трьох матчів цього сезону "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 8:0! Я перепрошую, але ми сильніше "Динамо" не в два, а в три рази", - заявив керівник донецького клубу.