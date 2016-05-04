"Ми сильніше київського "Динамо" у три рази" - гендиректор "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" другий рік поспіль не може стати чемпіоном України, оскільки проводить всі матчі сезону на виїзді. Про це в інтерв'ю Football.ua заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

"Тут все очевидно. Два роки команда грає на виїзді, без свого стадіону і рідних вболівальників. Будь-який футбольний експерт підтвердить, яке значення має фактор своїх трибун, який вони чинять тиск на суперника, як женуть свою команду вперед! Сьогодні "Шахтар" всього цього позбавлений — і найменша невдача може коштувати чемпіонства. Плюс футболісти постійно в дорозі, буквально живуть в літаках. Це дуже важко.

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Якщо теоретично уявити, що Динамо виявилося в нашій ситуації, не сумніваюся: "Шахтар" став би чемпіоном ще в першому колі! Але найголовніше: як би не було складно, ні наш президент, ні тренерський штаб, ні футболісти, ні співробітники не опускають руки. "Шахтар" буде боротися до кінця!", - сказав Палкін.

При цьому гендиректор "гірників" нагадав, що в нинішньому сезоні "Шахтар" виграв в усіх трьох матчах з "Динамо" - два рази в чемпіонаті і один раз в Суперкубку України.

"А що стосується чемпіонства, скажу так: за підсумками трьох матчів цього сезону "Шахтар" переміг "Динамо" з рахунком 8:0! Я перепрошую, але ми сильніше "Динамо" не в два, а в три рази", - заявив керівник донецького клубу.