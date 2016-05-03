Мадридський "Атлетіко" - перший фіналіст Ліги чемпіонів

Мадридський "Атлетіко" став першим фіналістом футбольної Ліги чемпіонів. У виїзному півфінальному матчі-відповіді з мюнхенською "Баварією" іспанська команда поступилася з рахунком 1:2, але за сумою двох зустрічей виграла протистояння.

Перший тайм матчу пройшов з солідною перевагою "Баварії". Команди одразу ж визначилися з ролями - мюнхенці великими силами намагалися атакувати ворота "Атлетіко", а мадридці зосередили свої сили на обороні, розраховуючи в нападі хіба що на рідкісні контратаки.

Перші півгодини "Атлетіко" вдавалося стримувати господарів, які за цей час не створили жодного стовідсоткового гольового моменту. А потім "Баварія" забила - Хабі Алонсо за допомогою рикошету реалізував штрафний удар. Воротар іспанців Ян Облак, який провів дуже сильну гру, відреагувати на відскік м'яча не встиг.

Минуло всього три хвилини, і "Баварія" заробила пенальті, але Томасу Мюллеру переграти з "точки" Облака не вдалося. Проте після цього неприємного епізоду ентузіазму атакувати у "Баварії" не поменшало.

У другому таймі мюнхенці знову продовжили штурмувати ворота "Атлетіко", але забили якраз мадридці. Фернандо Торрес довгою передачею низом вивів Антуана Грізманна один на один з воротарем "Баварії" Мануелем Нойєром, і нападник мадридців не схибив - 1:1. При цьому, варто зауважити, що в момент передачі Торреса його партнер знаходився у мінімальному офсайді...

Після пропущеного гола "Баварія" лише посилила свої атаки. Захист гостей і воротар Ян Облак творили дива на своїй половині поля, але вберегти ворота від голу не змогли. На 74-й хвилині Давід Алаба з лівого флангу зробив довгу передачу у воротарську зону, а там м'яч під удар Роберту Левандовскі скинув Артуро Відаль - поляк свій шанс не упустив, і головою відправив м'яч у ворота.

Для того, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів, "Баварії" потрібно було забивати ще, але замість цього мюнхенці ледь не пропустили гол. Фернандо Торрес поблизу штрафного майданчику суперників заробив досить спірний пенальті, який реалізувати не зміг - на висоті був Нойєр.

Останні хвилини зустрічі "Баварія" з усіх боків обстрілювала ворота "Атлетіко", але забити другий м'яч так і не змогла. В результаті, поступившись на виїзді з рахунком 1:2, у фіналі ЛЧ вийшов саме "Атлетіко".

Для команди Дієго Сімеоне цей фінал стане другим за три роки, в 2014-му році "Атлетіко" поступився у вирішальному матчі мадридському "Реалу" з рахунком 1:4.

Баварія (Мюнхен) - Атлетико (Мадрид) - 2:1 (1:0)

Голи: Алонсо (31), Левандовскі (74) — Грізманн (54)

Б: Нойер, Лам, Боатенг, Хаві Мартінес, Алаба, Алонсо, Дуглас Коста (Коман, 73), Мюллер, Відаль, Рібері, Левандовскі;

А: Облак, Хуанфран, Годін, Хіменес, Філіпе Луїс, Сауль, Габі, Фернандес (Карраско, 46), Коке (Савіч, 90+3), Торрес, Грізманн (Тейе, 82);

Попередження: Мартінес — Хіменес;

Перший матч - 0:1.