Гендиректор "Шахтаря": "Очевидна системна підлість з боку Ярмоленка"

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін вважає, що після бійки у матчі "гірників" з "Динамо" (3:0) можна говорити про системну підлість з боку футболіста киян Андрія Ярмоленка. Про це він сказав в інтерв'ю Football.ua.

Нагадаємо, після того, як "Шахтар" забив у ворота киян третій м'яч, півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко побіг відзначати цю подію до трибуни з фанами "Динамо". Гравцям столичної команди це не сподобалося - так виникла бійка на футбольному полі. Найбільш "брудно" проявив себе Андрій Ярмоленко, який вдарив Степаненка ззаду по ногах.

"Останній вчинок Ярмоленка - чистої води підлість. А підлість я коментувати не хочу. До речі, це не поодинокий випадок з його боку. Він проявив свою сутність ще в матчі першого кола, коли Тарас [Степаненко] з відкритим серцем обмінявся з ним футболками, як це прийнято у футбольному середовищі, а Ярмоленко демонстративно кинув її на газон. Ну а після того, що сталося у Львові, не залишається сумнівів: у наявності системна підлість з боку цього гравця. Якщо хтось сумнівається в моїх словах, подивіться відео цих епізодів", - сказав Палкін.

Гендиректор "Шахтаря" також вважає безпрецедентним поведінку гравців "Динамо", які почали бійку на футбольному полі.

"Те, що сталося на полі не вкладається в голові. Бити людину за те, що він поцілував логотип свого клубу, — це просто свавілля. У всьому футбольному світі гравці цілують емблеми після забитих м'ячів. В цивілізованому світі! Поведінка ж "Динамо" - безпрецедентний випадок... Добре пам'ятаю, як Ярмоленко зробив те ж саме, що і Степаненко, причому на "Донбас-Арені". І ніхто з наших гравців його пальцем не чіпав", - заявив керівник донецького клубу.

Палкін також додав, що розуміє поведінку захисника "Шахтаря" Олександра Кучера, який під час бійки вибіг з лави запасних на поле і вдарив Ярмоленко.

"Вчинок Кучера — це реакція на підлість. Так, він відреагував емоційно, різко. Я його не виправдовую, але по-чоловічому розумію. Повторюю: це реакція нормальної людини на підлість, яка відбувається прямо на його очах. Програвати треба вміти. "Динамо" не вміє", - вважає Палкін.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Львові київське "Динамо" програло матч чемпіонату України донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3. Гра запам'яталася, насамперед, бійкою футболістів обох команд.