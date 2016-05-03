Зідан: "Роналду готовий до матчу з "Манчестер Сіті" на 100 відсотків"

Португальський форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду зможе допомогти своїй команді у повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті". Про це на передматчевій прес-конференції повідомив головний тренер "Реала" Зінедін Зідан, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Кріштіану в порядку. Він готовий на 100%. Роналду тренувався з командою і буде готовий вийти завтра на поле", — повідомив французький фахівець.

При цьому, Зідан додав, що французький нападник команди Карім Бензема гру пропустить.

Кріштіану Роналду пропустив через травму перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому "Реал" зіграв внічию з "Манчестер Сіті" з рахунком 0:0. Португалець також не грав в останніх матчах чемпіонату Іспанії за мадридців.

Півфінальна гра-відповідь Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Манчестер Сіті" відбудеться завтра в Мадриді. Початок матчу - о 21:45.