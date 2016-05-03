"Шахтар" виділив своєму футболісту Степаненку охоронців

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко після матчу з "Динамо" став отримувати погрози в соціальних мережах. Про це він повідомив в інтерв'ю Depo Сектор.

"Я зараз отримую дуже багато погроз. В основному, пишуть у соцмережах. Переживаю не за себе, а за сім'ю", - розповів Степаненко.

За його словами, переїжджати через це з Києва в інше місто він не збирається. До того ж, "Шахтар" в цілях безпеки виділив футболісту охоронців.

"Клуб виділив мені охоронців. "Шахтар" всіляко дбає про безпеку моєї родини, тому думаю до такого кроку (переїзду з Києва - прим. УНІАН) не дійде", - сказав Степаненко.

Як повідомляв УНІАН раніше, Тарас Степаненко став мимовільним ініціатором бійки між футболістами в матчі між "Динамо" і "Шахтарем". Після того, як "гірники" забили у ворота киян третій м'яч, півзахисник побіг відзначати цю подію до трибуни з фанами "Динамо". Гравцям столичної команди це не сподобалося - так виникла бійка на футбольному полі.

Після гри воротар "Динамо" Олександр Шовковський заявив, що Тарасу Степаненку перед тим, як святкувати гол перед уболівальниками "Динамо", варто було б подумати про свою безпеку, адже тепер він живе в Києві.

Пізніше ультрас "Динамо" у своєму зверненні наголосили, що нахабність Степаненка прощати не збираються.