Захисник "Шахтаря" Кривцов: "Ярмоленко повинен вибачитися, якщо він нормальний хлопець"

13:31, 03 травня 2016
Футбол
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Футболіст "гірників" прокоментував інцидент з бійкою в матчі грандів українського чемпіонату.

Кривцов, считает, что Ярмоленко должен извиниться за свой поступок / ФК

Форвард київського "Динамо" Андрій Ярмоленко повинен вибачитися за удар по ногах півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка під час бійки футболістів у матчі між цими командами. Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" висловив захисник "гірників" Сергій Кривцов, повідомляє Tribuna.com.

"Те, що зробив Ярмоленко – я вважаю, що він повинен вибачитися, якщо він вихований і нормальний хлопець. Це не красить його як гравця збірної. Вони ж колеги! Такі емоції потрібно стримувати", – вважає Кривцов.

Він також вважає, що Тарас Степаненко не повинен був отримувати жовту картку за те, що радів третьому голу у ворота "Динамо" перед вболівальниками киян.

"Тарас [Степаненко] не сказав ані слова і не показував якихось нецензурних жестів. Просто показав емблему. Якщо вже видаляють за те, що не можна радіти... Не знаю, як тоді наш чемпіонат хочуть зробити більш емоційним і видовищним", - вважає Кривцов.

Як повідомляв УНІАН, матч 24-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо" завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Наприкінці зустрічі між футболістами команд виникла бійка.

У післяматчевому коментарі Тарас Степаненко заявив, що після того, як Андрій Ярмоленко під час бійки вдарив його по ногах, дружбу між гравцями можна вважати закінченою. Ярмоленко відмовився коментувати інцидент.

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