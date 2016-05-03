Нападник "Шахтаря" Феррейра: "Матч у Севільї стане найважливішим у моїй кар'єрі"

Аргентинський нападник донецького "Шахтаря" Факундо Феррейра вважає, що півфінальний матч Ліги Європи проти іспанської "Севільї" стане найважливішим у його кар'єрі. Про це він розповів в інтерв'ю прес-службі "гірників".

На думку Феррейри, під час гри в Севільї донецькій команді потрібно діяти так само, як у першому таймі матчу у Львові.

"У нас були можливості забити після гола [Тараса] Степаненко. Ми проводили контратаки, але не змогли їх завершити: десь помилялися в останньому пасі, а десь - у русі. Це та манера гри, яка створює "Севільї" труднощі. І треба не дозволяти їм приймати м'яч. У складі суперника є технічні і швидкі футболісти з дуже хорошим пасом", - вважає аргентинський форвард.

На його думку, гра між "Шахтарем" і "Севільєю" буде схожа на перший матч цих команд.

"Думаю, матч у Севільї не буде сильно відрізнятися від того, який був у Львові. Але тепер суперник буде грати вдома. У будь-якому випадку іспанцям потрібно буде виходити в атаку і відкриватися при рідних трибунах. При цьому було б добре, якби вони залишали простір для контратак. Нам теж потрібно буде йти вперед, тому що нічия нас не влаштовує. Обов'язково потрібно забивати", - заявив Феррейра.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінальний матч Ліги Європи "Шахтар" і "Севілья" завершили з рахунком 2:2. Повторна зустріч відбудеться на севільському стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" у четвер, 5 травня.