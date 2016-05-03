Тренер "Лестера" Раньєрі: "Я дуже щасливий за команду, за керівництво, за вболівальників, за все місто"

Головний тренер "Лестера" італієць Клаудіо Раньєрі поділився своїми емоціями після того, як Лисиці вперше у своїй 113-річній історії стали чемпіонами Англії, повідомляє ВВС.

"Я дуже гордий. Я радий за гравців, за президента, за весь обслуговуючий персонал Лестера, за наших уболівальників і за все місто. Це незабутні емоції, я так радий за всіх нас.

Коли мене призначили на посаду, я абсолютно такого не чекав. Я всього лише хотів вигравати кожен матч і допомагати своїм гравцям прогресувати. Ніколи не думав, до чого це все в підсумку приведе нас.

Мої гравці провели фантастичний сезон. В кожному матчі вони билися один за одного, а я обожнюю бачити таку самовідданість гравців. Ви знаєте, ми заслужили стати чемпіонами", – сказав Раньєрі.

Раніше стало відомо, що головний тренер лондонського «Челсі» Гус Хіддінк розповів про те, як Раньєрі зв'язався з ним по закінченні матчу з «Тотенхемом» і подякував. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на офіційний Twitter «аристократів».

«Раньєрі подзвонив мені і подякував за гру "Челсі" у другому таймі. У свою чергу, я привітав його з заслуженим чемпіонством. В середині сезону можна випадково очолити таблицю, але "Лестер" не здувся. Я не бачив сліз Раньєрі, тому що це не був відеодзвінок, але його голос тремтів. Він сказав спасибі п'ять разів», — заявив Хіддінк.

Після першого тайму матчу 36-го туру «Челсі» програв «Тоттенхему» 0:2, але після перерви зумів відігратися і звести матч до нічиєї — 2:2. Завдяки цьому результату «Лестер» вперше у своїй історії став чемпіоном Англії..

За два тури до фінішу «Лестер» з 77 очками в активі став недосяжним для переслідувачів. У йдучого другим «Тоттенхема» 70 очок.