НБА: "Оклахома" вирвала перемогу у "Сан-Антоніо", "Клівленд" обіграв "Атланту"

У Національній баскетбольній ассциации тривають матчі другого раунду плей-офф.

Сан-Антоніо — Оклахома-Сіті - 97:98 (21:29, 32:27, 23:21, 21:21) СА: Олдрідж (41 + 8 підбирань), Леонард (14 + 7 підбирань), Жинобілі (11); ОС: Уестбрук (29 + 7 підбирань + 10 передач), Дюрант (28 + 7 підбирань), Ібака (12 + 5 підбирань), Кантер (12 + 8 підбирань), Адамс (12 + 17 підбирань); Рахунок у серії - 1:1. Клівленд - Атланта - 104:93 (30:19, 21:22, 23:29, 30:23) К: Джеймс (25 + 7 підбирань + 9 передач + 5 перехоплень), Ірвінг (21 + 8 передач), Лав (17 + 11 підбирань), Сміт (12 + 5 підбирань); А: Шрьодер (27 + 7 передач + 6 втрат), Міллсеп (17 + 13 підбирань), Бейзмор (16 + 12 підбирань), Хорфорд (10 + 6 підбирань); Рахунок у серії - 1:0.

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