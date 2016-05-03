Сенсаційний "Лестер" достроково став чемпіоном Англії

Команда "Лестер Сіті" достроково стала переможцем англійської Прем'єр-ліги. Це стало можливим після того, як її переслідувач "Тоттенхем" не зміг втримати гостьову перемогу в матчі 36-го туру чемпіонату з "Челсі".

Перший тайм "Тоттенхем" виграв з рахунком 2:0, але після перерви "Челсі" зміг відігратися. Переможний для "Лестера" м'яч за 7 хвилин до завершення основногу часу гри забив найкращий футболіст Прем'єр-ліги минулого року Еден Азар.

Челсі - Тоттенхем - 2:2 (0:2)

Голи: Кехілл (58), Азар (83) - Кейн (35), Сон Хин Мін (44)

Таким чином, після 36-ти турів чемпіонату "Лестер" з 77 очками в активі став недосяжним для "Тоттенхема", який набрав 70 очок.

Напередодні старту сезону провідні букмекерські контори світу оцінювали шанси "Лестера" стати чемпіоном Англії як 5001 до 1.

Як повідомляв УНІАН, алжирський півзахисник "Лестера" Ріяд Марез був визнаний кращим гравцем сезону в Прем'єр-лізі.