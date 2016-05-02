"Вердер" українського тренера Скрипника залишив зону вильоту з Бундесліги

Бременський "Вердер", який очолює український фахівець Віктор Скрипник, сьогодні в матчі 32-го туру німецької Бундесліги обіграв "Штутгарт" з рахунком 6:2.

У складі "Штутгарта" на 81-й хвилині за рахунку 5:2 вийшов на поле український нападник Артем Кравець, але допомогти своїй команді не зміг.

Ця перемога дозволила "Вердеру" вийти на 15-е місце в турнірній таблиці Бундесліги, яке дозволяє бременцям залишитися на наступний сезон у вищому німецькому дивізіоні.

В останніх двох матчах сезону команда Скрипника зіграє на виїзді з "Кельном", а також вдома зі своїм прямим конкурентом у боротьбі за виживання "Айнтрахтом".