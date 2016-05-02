"Вердер" українського тренера Скрипника залишив зону вильоту з Бундесліги
23:43, 02 травня 2016Футбол
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Бременська команда розгромила "Штутгарт" з рахунком 6:2.
Скрипник вивів "Вердер" із зони вильоту / uefa.com
Бременський "Вердер", який очолює український фахівець Віктор Скрипник, сьогодні в матчі 32-го туру німецької Бундесліги обіграв "Штутгарт" з рахунком 6:2.
У складі "Штутгарта" на 81-й хвилині за рахунку 5:2 вийшов на поле український нападник Артем Кравець, але допомогти своїй команді не зміг.
Ця перемога дозволила "Вердеру" вийти на 15-е місце в турнірній таблиці Бундесліги, яке дозволяє бременцям залишитися на наступний сезон у вищому німецькому дивізіоні.
В останніх двох матчах сезону команда Скрипника зіграє на виїзді з "Кельном", а також вдома зі своїм прямим конкурентом у боротьбі за виживання "Айнтрахтом".
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