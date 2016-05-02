Збірна України напередодні Євро-2016 втратила одного зі своїх півзахисників

Український півзахисник бельгійського "Генка" Руслан Малиновський під час матчу чемпіонату країни отримав серйозну травму, повідомляє офіційний сайт клубу.

У другому таймі гри Малиновський оступився і впав на газон. Залишити поле футболіст зміг тільки на ношах.

Як стало відомо пізніше, українець, права на якого належать донецькому "Шахтарю", порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. На футбольне поле він зможе повернутися не раніше початку наступного сезону.

Таким чином, Малиновський точно не зможе допомогти збірній України на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції.

Нагадаємо, Руслан Малиновський викликався в збірну України на стикові матчі відбіркового циклу Євро-2016 проти Словенії. На товариські зустрічі проти команд Кіпру та Уельсу головний тренер національної команди Михайло Фоменко його не запрошував.