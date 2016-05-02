Президент "Динамо" Суркіс: "Вчинки Ярмоленко і Степаненко обговорювати не хочу"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не захотів давати оцінку бійці футболістів, яка відбулася вчора під час матчу між столичною командою та донецьким "Шахтарем", повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

"Матч залишив неприємний осад не тому, що ми програли, а тому, що завершився він резонансним інцидентом. Вчинки Андрія Ярмоленка, Тараса Степаненка та інших учасників матчу, які вплуталися в бійку, включаючи запасних, я обговорювати зараз не хочу - всі молодці. Дисциплінарний комітет федерації дасть їм належну оцінку. Не хочу нікого виправдовувати, але мені здається, що через якийсь час, коли схлинуть емоції, хлопці помиряться. На чемпіонаті Європи, де гравці "Динамо" та "Шахтаря" будуть по одну сторону барикади, конфронтації всередині збірної бути не повинно. Це аксіома", - заявив Суркіс.

При цьому він висловив готовність вибачитися перед уболівальниками "Динамо" і "Шахтаря" через конфлікт між командами.

"У такий наелектризованої обстановці достатньо маленької іскри, щоб розгорілося полум'я. І дія гравця, що в іншій ситуації пройшла б практично непоміченою, здатна викликати непередбачувані емоції - і публіки, перед якою футболіст чужої команди (Тарас Степаненко - прим. УНІАН) демонстративно цілує після голу емблему свого клубу, і опонентів на полі. Природньо, я не прихильник агресії, за яку готовий вибачитися перед вболівальниками "Динамо" і "Шахтаря", але слід оцінювати ситуацію в комплексі, і пам'ятати, з чого все почалося.

Нас звинувачують у неповазі до суперника, який двічі обіграв динамівців під час сезону - Мірча Луческу сказав, що без перемоги над "гірниками" в особистих зустрічах чемпіон не здається йому повноцінним. Але якщо так - чи повноцінними срібними призерами стали "гірники", якщо двічі поступилися "Дніпру"? І чи можна вважати демонстрацією поваги до супротивника образливий переспів динамівського гімну, яким, використовуючи лексику, далеку від літературної, диригував у літаку капітан "Шахтаря" Даріо Срна? Адже виконували гірники цю пісню під відеозапис, пізніше розміщений в інтернеті", - пояснив свою точку зору Суркіс.

При цьому він підкреслив, що в поразці киян від "Шахтаря" є частина його вини. Президент "Динамо" вважає, що він повинен був відчути у гравців своєї команди недостатню мотивацію перед цим матчем.

"Якби відчув навіть натяк на розслабленість, побачену пізніше на полі, - порадив би Сергію Реброву виставити в цьому матчі дублерів, які напередодні розгромили молодіжний склад гірників з рахунком 4:0. Зробили це хлопці з легкістю не лише за рахунком, але і за змістом гри, також заздалегідь оформивши чемпіонство. Немає жодної гарантії, що результат матчу на львівському стадіоні був би іншим, але завзяття і прагнення до перемоги нашого найближчого резерву було б не позичати", - вважає Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Львові київське "Динамо" програло матч чемпіонату України донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3. Гра запам'яталася, насамперед, бійкою футболістів обох команд, яка спалахнула після того, як півзахисник "гірників" Тарас Степаненко побіг святкувати третій гол своєї команди перед фан-сектором "Динамо".

У післяматчевому коментарі Тарас Степаненко заявив, що після того, як гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко під час бійки вдарив його по ногах, дружбу між футболістами можна вважати закінченою. Ярмоленко відмовився коментувати інцидент.

При цьому, Ультрас "Динамо" випустили заяву, в якій говориться, що фанати не пробачать Степаненко за те, що після третього голу він підбіг до сектору вболівальників "Динамо" і перед ними поцілував емблему свого клубу.