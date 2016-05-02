Капітан "Шахтаря" Срна вибачився за виконану пісню про "Динамо"

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна вибачився за нецензурну пісню, яку він виконав в літаку після матчу з київським "Динамо". Про це повідомляє Football.ua.

Відео, де Даріо Срна разом з партнерами по команді нецензурно співає про київський клуб, вчора з'явилося в інтернеті і відразу ж викликало негативну реакцію уболівальників і фахівців.

"Ми проводимо всі матчі на виїзді, і в такій ситуації, як ніхто розуміємо, наскільки вболівальники важливі для футболу. Я совісна людина, тому за інцидент у літаку я хотів би принести уболівальникам "Динамо" свої вибачення. Розумію їхні почуття і переживання за команду", - заявив Срна.

"Відео – це був жарт, який не мав стати публічним. Я шкодую про те, що це сталося, і ще раз приношу вибачення", - додав хорватський захисник.

"Щодо інцидентів вчора на полі, то я захищаю своїх гравців і команду. Сподіваюся, що в майбутньому ми будемо говорити виключно про футбол в його кращих проявах", - резюмував Срна.

Нагадаємо, в матчі 24-го туру чемпіонату України "Шахтар" обіграв "Динамо" з рахунком 3:0. Після зустрічі, по дорозі зі Львова в Київ, у своєму літаку "гірники" зняли відео, в якому переспівали на матірний лад гімн київського клубу.