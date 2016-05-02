Юрист "Шахтаря": "Заклик Шовковського можна розглядати як підбурювання"

Юрист "Шахтаря" Андрій Харитончук поділився думкою про ситуацію з "погрозами" Тарасу Степаненко з боку капітана "Динамо", повідомляє "Сьогодні".

"Заява Шовковського як мінімум безвідповідальна, як максимум – тягне на кримінальну відповідальність. Якщо те, до чого закликає Шовковський, призведе до злочину, то його можна буде розглядати як підбурювача. Ми бачили, що ультрас Динамо відреагували на його заяви, що тільки підтверджує, що вони сприйняли загрозу як керівництво до дії. Вони заявили, що цього так не залишать. Якщо щось станеться, ми знаємо де шукати підбурювача злочину. Відповідно до пункту 2 ст. 29 Кримінального кодексу України, підбурювач відповідає за скоєне нарівні з виконавцем, аж до позбавлення волі".

Раніше воротар і капітан київського "Динамо" Шовковський заявив, що Степаненко варто було б подумати про свою безпеку, адже тепер він живе в Києві.

У свою чергу, ультрас "Динамо" у своєму зверненні наголосили, що нахабність Степаненко прощати не збираються.