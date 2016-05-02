Шовковський: "Степаненко варто було б подумати про свою безпеку, адже тепер він живе в Києві"

15:10, 02 травня 2016
Футбол
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Воротар "Динамо" вважає, що півзахисникові "Шахтаря" варто було вести себе обережніше під час матчу з киянами.

Шовковский предостерегает Степаненко от неприятностей / ua-football.com

Півзахисникові донецького "Шахтаря" Тарасу Степаненку варто було б подумати про власну безпеку перед тим, як демонстративно радіти голу своєї команди перед очима київських фанів. Про це заявив воротар "Динамо" Олександр Шовковський в інтерв'ю FootBoom.com.

"Неприємний епізод, який стався в кінці гри, зовсім вибив все з колії. Я вважаю, що Тарасу [Степаненку] варто було подумати про свою безпеку, так як він тепер проживає в місті Києві. Не виключено, що вболівальники не захочуть йому прощати подібного роду дії. Але це вже особиста справа Степаненка та футбольного клубу "Шахтар", - заявив голкіпер.

Він також зазначив, що час інциденту на поле вибігли, в тому числі, представники тренерського штабу "Шахтаря" і почали використовувати у бійці кулаки.

"Дивно, що на полі повискакували і запасні футболісти, і тренерський штаб "Шахтаря", один із представників якого також активно розмахував кулаками нарівні з усіма. Складно щось говорити, нехай розбираються компетентні органи, - вважає Шовковський.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Львові донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 3:0. Матч запам'ятався бійкою між футболістами, яка виникла після того, як донеччани забили третій м'яч, а Тарас Степаненко побіг до трибуни з уболівальниками киян радіти успіху.

У післяматчевому коментарі Степаненко заявив, що після того, як гравець "Динамо" Андрій Ярмоленко вдарив його по ногах, дружбу між футболістами можна вважати закінченою.

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