Екс-футболіст "Динамо" Леоненко: "Від Ярмоленка не бачу нічого, окрім гнилі"

Експерт програми «Великий футбол» на телеканалі "Україна" Віктор Леоненко поділився своєю думкою про матч «Шахтар» - «Динамо» (3:0).

- Якби не чемпіонство, я б подумав, що гравці плавили Реброва. Ця гра – плювок не тільки в обличчя тренера, але і президента, і вболівальників. Приїхала основа, і в підсумку резервний склад «Шахтаря» пішки обіграв «Динамо». Гра була неквапливою, а через фоли стала дуже неквапливою. Ми звикли, що моментів у «Динамо» немає – єдиний створив Сілва, коли потрапив у поперечину. Я Гармаша взагалі в збірній не бачу, але що стосується гри Рибалки, то таке відчуття, що він більше року пропустив, помилявся у простих ситуаціях.

Що стосується інциденту в кінці матчу, то гравці забувають про найголовніше – їм ще влітку грати разом, а вони пики один одному б'ють. Це нерадісно. У Ярмоленка здали нерви, це зрозуміло: їм забив троячку другий склад, і 37-річний Шевчук не дав йому нічого зробити. Але якщо ще й враховувати, що вони з Тарасом друзі – що це за друг такий? Вони пройшли разом всі молодіжні збірні, але, мабуть, хтось гнилуват. Дружив-дружив, а тут – на тобі, ззаду по ногах. Пощастило, що без травми, але він міг зламати йому ногу. В голові не вкладається, як таке можливо, і крім гнилі від Ярмоленка, я нічого не бачу. Ще можна згадати історію з футболкою.

КДК повинен розібратися в цьому епізоді і сміливо дати дискваліфікації всім. Це не прикрашає футбол. Така поведінка гравців для мене особисто – це неповага до вболівальникам, президенту і Реброву. Я б на місці Ігоря Суркіса їх оштрафував. Слава богу, що це сталося у Львові, а не в Києві, інакше вболівальники, напевно, знову побігли б на полі.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0. Масова бійка між гравцями команд сталася в кінцівці гри, після того як донеччани забили третій гол.