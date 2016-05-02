Ярмоленко відмовився говорити про бійку в матчі між "Динамо" і "Шахтарем"

Футболіст київського "Динамо" Андрія Ярмоленко відмовився від коментарів за підсумками бійки у вчорашньому матчу його команди проти донецького "Шахтаря", повідомляє Xsport.ua.

"Я не хочу нічого коментувати", - так Ярмоленко відповів на прохання про коментар інциденту.

Журналіст у розмові припустив, що, можливо, Ярмоленко захоче вибачитися перед півзахисником "Шахтаря" Тарасом Степаненком за удар суперника по ногах. Однак футболіст на цю репліку відповів: "До побачення".

Як повідомляв УНІАН, вчора у Львові донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" з рахунком 3:0. Матч запам'ятався бійкою між футболістами, яка виникла після того, як донеччани забили третій м'яч.

У післяматчевому коментарі Тарас Степаненко заявив, що після того, як Ярмоленко вдарив його по ногах, дружбу між футболістами можна вважати закінченою.

При цьому, Ультрас "Динамо" випустили заяву, в якій говориться, що фанати не пробачать Степаненко за те, що після третього голу він підбіг до сектору вболівальників "Динамо" і перед ними поцілував емблему свого клубу.