Тренер збірної України Фоменко: "Сподіваюся, що до Євро всі помиряться"

Вчора на "Арені Львів" донецький "Шахтар" переміг "Динамо" (3: 0), але матч запам'ятався бійкою футболістів, головними героями якої стали лідери збірної України: Ярмоленко, Степаненко, Кучер, Ракицький та інші.

Наставник національної збірної України Михайлом Фоменком на питання depo.ua "Як будете їх мирити?", після тривалого мовчання відповів: "Це треба у них запитати".

На уточнююче питання про те, що це вже не перший конфлікт в Ярмоленка і Степаненка, тренер головної команди країни відмітив: "А який сенс нервувати, коли завдання потрібно вирішувати. Якщо вони будуть розбиратися між собою, ніколи ж буде справою займатися. Вони прекрасно це розуміють".

"Я сподіваюся на те, що конфліктів у збірній не буде. Що у хлопців вистачить розуму на те, щоб це не вилазило у складі збірної. Нам доведеться тривалий час перебувати всім разом, готуватися до матчів. Щоб не пропала справа доведеться все це прибирати. А за них це ніхто не зробить", -підсумував Фоменко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" розгромив "Динамо" з рахунком 3:0. Масова бійка між гравцями команд сталася в кінцівці гри, після того як донеччани забили третій гол.