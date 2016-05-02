Ультрас "Динамо": "Нахабство Степаненко прощати не збираємося"

15:34, 02 травня 2016
Футбол
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Вболівальники київського клубу зробили спільну заяву з приводу подій вчорашнього матчу з "Шахтарем".

Ультрас

Ультрас київського "Динамо" не збираються прощати футболіста донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка за його поведінку у вчорашньому матчі зі столичним клубом. Про це йдеться в заяві вболівальників у Facebook.

"Після третього голу у ворота "Динамо" Тарас Степаненко прибіг до гостьового сектору показати кілька нецензурних жестів, за що відразу отримав на свою адресу десятки фаєрів та стусани від наших футболістів. Бути сильнішим на полі - це одне, але таку відверту нахабність пробачати ми не збираємося!", - заявили фанати "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, вчора "Шахтар" у матчі 24-го туру чемпіонату України обіграв "Динамо" з рахунком 3:0. Матч відзначився бійкою між футболістами в кінці матчу.

Мимовільним ініціатором бійки став Тарас Степаненко, який після третього голу "гірників" підбіг до трибуни з фанатами "Динамо" і демонстративно поцілував перед ними логотип "Шахтаря" на своїй футболці. Після цього на полі почалася бійка, в якій найбільш активно себе проявили нападник "Динамо" Андрій Ярмоленко і захисник "Шахтаря" Олександр Кучер.

За словами півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка, після того, як Андрій Ярмоленко спеціально бив його по ногах, дружба між футболістами збірної України закінчена.

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