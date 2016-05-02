Кіровоградська "Зірка" заявила про готовність заявитися у Прем'єр-лігу

Кіровоградська "Зірка", яка нині виступає в Першій лізі чемпіонату України з футболу, готова в наступному сезоні зіграти в Прем'єр-лізі. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" повідомив президент клубу Максим Берьозкін, повідомляє FootBoom.com.

"Спільними зусиллями ми до цього йшли близько трьох років. Ми посилювали і спортивну складову, і інфраструктуру клубу за ці три роки. Дуже багато зроблено, до того ж у нас є хороший і стабільний спонсор, який зобов'язується і в першій лізі, і у вищій лізі спонсорувати клуб на належному рівні", - заявив Березкін.

За його словами, напередодні проходження процедури атестації в Прем'єр-лізі клубу, перш за все, необхідно пред'явити УПЛ свою платоспроможність.

"Для проходження атестації на даний момент основним моментом для нас є підтвердити свою платоспроможність, тобто потенційними прогнозними показниками на майбутній сезон. Чим керівництво і бухгалтерія клубу активно і займається. Друге, я вважаю, дуже незначне зауваження, - це рекомендації щодо посилення рекламного і маркетингового департаментів. Це ті недоліки, на які нам вказали зараз", - сказав президент "Зірки".

Березкін також пояснив, за рахунок чого клуб в наступному сезоні буде виходити на самоокупність.

"Самоокупність клубу у вищому дивізіоні я бачу так: 30 відсотків - це телетрансляції, 30 відсотків - за допомогою продажу гравців, у першу чергу молоді, і решту 30 відсотків - це промоушн, спонсори та рекламодавці клубів", - додав Березкін.

За шість турів до кінця чемпіонату Першої ліги кіровоградська "Зірка" знаходиться на першому місці в турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача - "Гірник" з Кривого Рогу, - на 8 очок.