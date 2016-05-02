Президент Прем'єр-ліги Генінсон: "Скільки команд буде грати в УПЛ, стане зрозуміло тільки після фінансового контролю"

Остаточна кількість команд, яка розпочне наступний сезон у футбольній Прем'єр-лізі України, стане відома лише після того, як клуби пройдуть фінансовий контроль. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" повідомив президент Прем'єр-ліги Володимир Генінсон, повідомляє Footboom.com.

"Всі проходять фінансовий контроль. Тільки після цього стане зрозуміло скільки команд залишиться в вищій лізі. Це може бути 12 команд, може бути 10, 8. Найголовніше, щоб пройшли фейр-плей та атестацію. Ми не хочемо, щоб повторилися епізоди з цього сезону, коли одна команда звалилася прямо посеред сезону ("Металург" з Запоріжжя - прим. УНІАН)", - заявив Генінсон.

За його словами, для Прем'єр-ліги дуже важливо, щоб кожна команда могла утримувати себе, "щоб вона не спонсорувалася грошима ззовні, які можуть припинитися у будь-яку хвилину".

Як повідомляв УНІАН раніше, Федерація футболу України не видала атестат на участь в наступному сезоні УПЛ харківському "Металісту", ужгородській "Говерлі" та луцькій "Волині".