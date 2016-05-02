Бійка у матчі "Шахтаря" і "Динамо": Степаненко пропустить одну гру, Ярмоленко і Кучер чекають вердикту ФФУ

Футбольна Прем'єр-ліга відсторонила півзахисника донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка від участі в чемпіонаті України на один матч. Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Покарання для форварда "Динамо" Андрія Ярмоленка і захисника "Шахтаря" Олександра Кучера визначить Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України.

Нагадаємо, під час вчорашньої гри з "Динамо" Степаненко отримав дві жовті картки, причому другу - за участь у бійці між футболістами обох команд. Футболіст "Шахтаря" після третього голу "гірників" продемонстрував фанам "Динамо" емблему на своїй футболці і мимоволі ініціював бійку.

Андрій Ярмоленко та Олександр Кучер, які втрутилися в бійку, стали найбільш активними її учасниками. Обидва гравці залишали поле з розбитим обличчям і отримавши по червоній картці.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" у матчі 24-го туру чемпіонату України розгромив київське "Динамо" з рахунком 3:0.