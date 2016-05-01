Ребров: "Перед бійкою не дуже коректно повівся гравець "Шахтаря"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров пояснив поразку своєї команди від донецького "Шахтаря" (0:3) відсутністю належної мотивації. Про це він сказав на післяматчевій прес-конференції, повідомляє Sport Arena.

"Хлопців дуже важко мотивувати, хоча будь-яка гра з "Шахтарем" – це завжди величезна мотивація. Напевно, у відсутності мотивації винен я, так як не зміг визначити, хто не мотивований на цю гру. При цьому треба зазначити, що ми виграли чемпіонат за три тури до кінця. Вдвічі почесно вигравати титул у команди, яка двічі обіграла нас. За цю поразку беру вину на себе. Але треба розуміти, що після виграшу чемпіонства хлопці дозволили собі трохи відпочити, влаштувати вечірки, відсвяткувати дні народження, добре погуляти. Але ще раз зазначу, що вдвічі почесно вигравати чемпіонство у команди, яка двічі обіграла нас", - сказав Ребров.

Він також відповів на питання про причини бійки між футболістами обох команд, яка відбулася в кінці матчу.

"Матчі проти "Шахтаря" завжди відрізняються принциповістю, і як в будь-якій іншій грі, тут були сутички. Напевно, в тому епізоді не дуже коректно повівся гравець "Шахтаря" (Тарас СТепаненко - прим. УНІАН), який побіг до нашої трибуни, вказуючи на емблему "Шахтаря". А далі людей вже переповнювали емоції", - вважає Ребров.

"Дискваліфікація Ярмоленко? Мені абсолютно без різниці, скільки матчів дискваліфікації він отримає", - додав наставник "Динамо".

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні київське "Динамо" програло матч чемпіонату України донецькому "Шахтарю" з рахунком 0:3.