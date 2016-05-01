Луческу: "За спиною "Динамо" знаходяться люди, які займаються не тими речами"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу заявив, що питання про чесність перемоги київського "Динамо" в чемпіонаті України, як і раніше залишаються у силі. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Футбол 1" після гри з "Динамо" (3:0).

"Про результат і говорити нічого. "Динамо" мало сьогодні продемонструвати, що вони чемпіони, але тепер питання чесності їх перемоги в чемпіонаті залишаються у силі. Є команди, які в матчах з ними прикидаються, що вони грають у футбол, а потім дають важкий бій нашій команді", - заявив Луческу.

Він також додав, що за спиною "Динамо" знаходяться люди, які шкодять національного чемпіонату.

"Ми показали в Європі, що "Шахтар" - найкраща команда України. Не можу промовчати: за спиною "Динамо" знаходяться люди, які займаються не тими речами, якими слід було б. І це не дає розвиватися чемпіонату України".

Луческу також прокоментував бійку між футболістами обох команд наприкінці матчу.

"Гра закінчилася не так, як мала закінчитися. Степаненко просто поцілував емблему свого клубу, після чого збирався продовжити гру. Реакція Ярмоленко незрозуміла. Причому, якщо б суддя дав другу жовту картку Ярмоленко раніше, коли він фолив на В'ячеславі Шевчуку, інциденту, що стався в кінці матчу, не було б", - сказав фахівець.

"Вітаю гравців "Динамо", я знаю що таке весь рік боротися за чемпіонство, але все одно осад від нього залишився", - закінчив промову наставник "гірників".

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" сьогодні обіграв в матчі чемпіонату України київське "Динамо" з рахунком 3:0.