Футболіст "Шахтаря" Степаненко: "Ярмоленко міг зламати мені коліно, моя дружба з ним закінчена"

У форварда "Динамо" Андрія Ярмоленка не було жодних підстав починати бійку з гравцями донецького "Шахтаря". Про це у ефірі ТК "Футбол" сказав півзахисник донецької команди Тарас Степаненко.

"Ми забили третій м'яч, і я показав трибунам емблему "Шахтаря". Жодного знаку, який би показував неповагу до клубу "Динамо" або якихось людей, я не пред'являв. Подивіться повтор або ті речі, що зазвичай дивляться в таких випадках. Я побіг, спочатку отримав один удар по ногам, підвівся, потім отримав другий удар", - розповів Степаненко.

При цьому, він додав, що його дружба з Андрієм Ярмоленко після цього інциденту підійшла до кінця.

"Як я розумію, удар наносив Андрій Ярмоленко. Так от я скажу на всю країну, що моя дружба з Андрієм Ярмоленко закінчилася. Цей епізод був навмисний, і він міг зламати мені коліно. Так, попереду ігри за національну збірну, і потрапляння в команду буде залежати від тренерів. Коли я на полі, я віддам за збірну всі сили, але за межами футбольного поля я з партнерами спілкуватися не зобов'язаний", - заявив півзахисник "гірників".

Степаненко також здивувався рішенням арбітра, який після інциденту з Ярмоленко показав йому другу жовту картку, а також порекомендував своєму партнеру по збірній України Денису Гармашу читати книги.

"Динамо"? Вони всю гру бігають, кричать одні матюки - особливо хочу сказати Денису Гармашу, який тільки матюкається, - нехай хоч одну книжку прочитає".

Наостанок Степаненко привітав "Динамо" з чемпіонством, але підкреслив, що на рівні особистих зустрічей "Шахтар" залишається сильнішою командою, ніж кияни.

Як повідомляв УНІАН, донецький "Шахтар" з рахунком 3:0 обіграв київське "Динамо".