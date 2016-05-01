Напіврезервний склад "Шахтаря" розгромив "Динамо" в чемпіонаті України

Донецький "Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив київське "Динамо" в матчі 24-го туру чемпіонату України.

Донецька команда володіла перевагою протягом всієї гри, яке поступово втілила в голи. Перший м'яч на 33-й хвилині забив хорватський форвард "Шахтаря" Едуардо, удар якого закрив швидку комбінацію партнерів Веллінгтона Нема і Бернарда.

Незважаючи на пропущений гол, "Динамо" не змогло загострити гру біля воріт Каніболоцького. При цьому напруга у зустрічі росла, і вже в першому таймі ледь не виникла бійка між Тарасом Степаненко та Денисом Гармашем. У перерві наставник "Динамо" Сергій Ребров замінив свого "гарячого" підопічного, але, як показали подальші події, від напруження на футбольному полі таке рішення не врятувало.

Другий м'яч "Шахтар" забив на 73-й хвилині, коли після сольного проходу відзначився Веллінгтон Нем. А ще через кілька миттєвостей спрацювала чергова комбінація донеччан - Марлос пройшов всередину штрафного майданчика киян і віддав м'яч Едуардо, а той завдав точного удару в кут, залишивши воротаря "Динамо" Олександра Шовковського не у справах.

Відразу ж після третього голу виникла бійка, де головним героєм став Андрій Ярмоленко. Лідер "Динамо" неочікувано сильно ногою вдарив опонента Тараса Степаненка. Після цього на київського футболіста налетіли гравці "Шахтаря", в тому числі і запасні - в результаті, через кілька хвилин Ярмоленко залишав матч з розбитою губою, а сьогоднішній резервіст "Шахтаря" Олександр Кучер - з розбитим носом.

Головні герої бійки були видалені з поля, а з ними і Ярослав Ракицький, і Мірча Луческу. Наставник "Шахтаря" занадто активно пояснював судді, що він не правий.

Матч завершувався в такій же нервовій атмосфері, і як тільки у арбітра з'явилася перша чесна можливість завершити матч, він відразу ж дав фінальний свисток.

Шахтар (Донецьк) - Динамо (Київ) - 3:0 (1:0)

Гол: Едуардо (33, 78), Веллінгтон Нем (73);

Ш: Каніболоцький, Кобін, Ордець, Кривцов, Шевчук, Степаненко, Малишев, Веллінгтон Нем (Марлос, 76), Коваленко, Бернард (Тайсон, 76), Едуардо;

Д: Шовковський, Даніло Сілва, Віда, Хачеріді, Антуньєш, Рибалка, Велозу (Сидорчук, 83), Ярмоленко, Гармаш (Буяльський, 46), Гусєв (Дерліс Гонсалес, 46), Мораес;

Попередження: Степаненко, Ордець, Кобін - Гармаш, Ярмоленко, Хачеріді, Віда

Вилучення: Степаненко, Кучер, Ракицький, Луческу - Ярмоленко