"Манчестер Сіті" напередодні півфіналу Ліги чемпіонів програв "Саутгемптону"

Напередодні півфінального матчу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" поступився в чемпіонаті англійської Прем'єр-ліги "Саутгемптону" з рахунком 2:4.

У складі "Сатугемптона" хет-трик зробив сенегалець Садіо Мане, а за "Сіті" дублем відзначився нігерієць Келечі Іхеаначо. Зазначимо, що манчестерська команда грала без свого лідера нападу Серхіо Агуеро, який весь матч провів на лаві запасних.

Саутгемптон - Манчестер Сіті - 4:2 (2:1)

Голи: Лонг (25), Мане (28, 57, 68) - Іхеаначо (44, 78)

Через цю поразки "Манчестер Сіті" не зміг відірватися у турнірній таблиці від "Манчестер Юнайтед". На даний момент підопічні Мануеля Пеллегріні, які йдуть на четвертій позиції, мають у своєму активі 64 очки, а "МЮ" - 60 балів і матч в запасі.

Потрапляння в першу четвірку турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги гарантує командам участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Манчестер Юнайтед" зіграв внічию з "Лестером" - 1:1.

Наступної середи "Манчестер Сіті" зіграє матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реалу".