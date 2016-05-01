Суперник "Шахтаря" продовжив безвиграшну серію в чемпіонаті Іспанії

Іспанська "Севілья", яка є суперником донецького "Шахтаря" у футбольній Лізі Європи, сьогодні в чемпіонаті Іспанії програла на виїзді барселонському "Еспаньолу".

Єдиний м'яч у грі був забитий на 52-й хвилині, коли відзначився форвард "Еспаньола" Феліпе Кайседо. Після пропущеного голу тренер "Севільї" Унаї Емері випустив на поле українського півзахисника Євгена Коноплянку, але проявити себе півзахиснику сьогодні не вдалося.

Таким чином, "Севілья" продовжила свою безвиграшну гостьову серію у чемпіонаті, яка триває з самого початку сезону.

В наступний четвер "Севілья" проведе на рідному стадіоні матч півфіналу Ліги Європи з донецьким "Шахтарем". Перша гра завершилася з рахунком 2:2.

Як повідомляв УНІАН, вчора в рамках 36-го туру чемпіонату Іспанії усі три претенденти на чемпинство - "Барселона", "Атлетіко" та "Реал", - свої матчі завершили перемогами.