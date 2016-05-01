"Шахтар" зіграє з "Динамо" напіврезервним складом

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу вирішив поберегти гравців основного складу в матчі чемпіонату України з київським "Динамо". Про це повідомляється на офіційному сайті Прем'єр-ліги.

В заявку "Шахтаря" на сьогоднішню гру не потрапили воротар Андрій Пятов, захисник Даріо Срна, півзахисник Дентіньо і нападник Олександр Гладкий.

Крім того, з лави запасних почнуть матч захисники Олександр Кучер, Ярослав Ракицький та Ісмаїлі, півзахисники Марлос і Тайсон, форвард Факундо Феррейра.

Стартовий склад "Шахтаря" виглядає так: Каніболоцький, Кобін, Ордець, Кривцов, Шевчук, Степаненко, Малишев, Веллінгтон Нем, Коваленко, Бернард, Едуардо.

При цьому, наставник "Динамо" Сергій Ребров випустить на матч оптимальний склад: Шовковський, Сілва, Віда, Хачеріді, Антуньєш, Рибалка, Велозу, Гармаш, Гусєв, Ярмоленко, Мораеш.

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться сьогодні на "Арені Львів", початок о 19:30. Турнірного значення ця зустріч не має.

Як повідомляв УНІАН, Даріо Срна пропускає матч з "Динамо" через травму, отриманої у грі з "Севільєю".