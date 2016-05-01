Суркіс: "Я стимулюю всі команди, які грають проти "Шахтаря"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інформацію про те, що він простимулював одеський "Чорноморець" перед грою чемпіонату України з донецьким "Шахтарем". Про це він сказав в ефірі телеканалу "Футбол-1", повідомляє Sport Arena.

"Чи стимулював я "Чорноморець"? Так. Я не приховую цього. Я стимулюю всі команди, які грають проти "Шахтаря", починаючи з першого туру. Це ж робить "Шахтар". Давайте не будемо робити вигляд, що цього ніхто не знає", - заявив Суркіс.

При цьому, він додав, що президент "гірників" Рінат Ахметов аналогічно поступає по відношенню до суперників київського клубу.

"У нас з [Рінатом] Ахметовим є додаткові інструменти, як зупиняти команду супротивника. "Шахтар" неодноразово це до нас застосовував, стимулюючи наших суперників. Не приховую, що і ми це робимо. Нічого поганого в цьому немає — я роблю все, щоб суперник "Шахтаря" грав на максимумі можливостей", — сказав президент "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, одеський "Чорноморець", зігравши в матчі 23-го туру чемпіонату України внічию з "Шахтарем" (1:1), фактично забезпечив "Динамо" чемпіонський титул.

Після матчу з'явилася інформація про те, що "Динамо" простимулювало гравців "Чорноморця" на суму в 400 тисяч доларів.