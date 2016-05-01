Сенсаційний "Лестер" не зміг сьогодні стати чемпіоном Англії

Футбольна команда "Лестер Сіті" сьогодні втратила можливість достроково стати чемпіоном англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонський титул "Лестеру" могла принести гостьова перемога над "Манчестер Юнайтед", але поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" завершився внічию 1:1. Причому, більше можливостей для перемоги мали господарі зустрічі.

Манчестер Юнайтед - Лестер Сіті - 1:1 (1:1)

Голи: Мартіаль (8) - Морган (17)

Після цієї нічиєї в активі "Лестера" є 77 очок. Для перемоги в чемпіонаті команді Клаудіо Раньєрі в матчах з "Евертоном" і "Челсі" достатньо набрати ще два пункти.

При цьому, якщо завтра лондонський "Тоттенхем", який йде на другому місці в турнірній таблиці, не зможе виграти в гостях у "Челсі", "Лестер" автоматично стане чемпіоном.

Зазначимо, що після нічиєї з "Лестером" "Манчестер Юнайтед" практично втратив шанси опинитися за підсумками чемпіонату в лідируючій четвірці і, відповідно, потрапити на наступний сезон в Лігу чемпіонів. На даний момент "МЮ" і "Манчестер Сіті" розділяють в таблиці 4 очки, і командам залишилося зіграти по три матчі.

Як повідомляв УНІАН, вчора лондонський "Арсенал" виграв у "Норвіча" в центральному матчі дня англійської Прем'єр-ліги.