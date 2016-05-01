Капітан "Шахтаря" Срна може пропустити матч з "Динамо"
14:52, 01 травня 2016Футбол
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Хорватський захисник отримав травму в грі проти "Севільї".
Срна може не зіграти з "Динамо" / Фото УНІАН
Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна може не прийняти участь у матчі 24-го туру чемпіонату України з київським "Динамо". Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".
Захисник отримав травму в півфінальному матчі Ліги Європи проти "Севільї" і займається за індивідуальною програмою.
Разом з ним гру з киянами можуть пропустити нападник "гірників" Олександр Гладкий і півзахисник Дентіньо. Ці футболісти також через травми не брали участь у матчі проти "Севільї".
Гра між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться сьогодні на "Арені Львів". Початок зустрічі - о 19:30.
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