Капітан "Шахтаря" Срна може пропустити матч з "Динамо"

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна може не прийняти участь у матчі 24-го туру чемпіонату України з київським "Динамо". Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

Захисник отримав травму в півфінальному матчі Ліги Європи проти "Севільї" і займається за індивідуальною програмою.

Разом з ним гру з киянами можуть пропустити нападник "гірників" Олександр Гладкий і півзахисник Дентіньо. Ці футболісти також через травми не брали участь у матчі проти "Севільї".

Гра між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться сьогодні на "Арені Львів". Початок зустрічі - о 19:30.